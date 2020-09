Dans un contexte où l’administration Trump a annoncé de nouvelles sanctions pour la République Islamique d’Iran, un média koweïtien a indiqué qu’un probable accord est en préparation entre les deux pays. Selon le quotidien koweïtien Al-Jarida, le gouvernement dirigé par Donald Trump aurait choisi de négocier directement « les faucons d’Iran ». « Des négociations secrètes et directes entre l’administration Trump et les faucons d’Iran. », a mis en manchette le quotidien koweïtien. A en croire les précisions qui ont été apportées par l’article positionné à la Une du journal, les pourparlers auraient eu lieu, « la semaine dernière » à Oman.

Une annonce faite par Trump?

« Trump avait fait allusion à un ‘deal’ énorme à venir avec l’Iran, après l’élection en novembre. C’était lors de signature des accords de normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et Bahreïne d’un côté, et Israël de l’autre. Cette allusion n’était donc pas que des paroles en l’air, mais reposait sur la confiance qu’il tirait de ses contacts avec les hommes forts de Téhéran, à savoir les fondamentalistes qui dominent le Parlement et l’armée. », a fait savoir le journal dans cette publication.

A en croire les précisions qui ont été apportées par une source citée par le journal, l’actuel locataire de la Maison-Blanche n’aurait pas insisté sur l’arrêt de la totalité du programme nucléaire iranien. L’administration Trump aurait souhaité mener directement ses négociations avec le guide suprême plutôt que le président iranien Hassan Rohani.