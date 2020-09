Alors que la bataille fait rage entre Donald Trump et Joe Biden, un détail vestimentaire semble retenir l’attention de nombreux américains sur la toile. La personne à l’honneur n’est ni Donald Trump, ni Joe Biden, mais Kamala harris, la colistière de ce dernier. Prise à partie à de nombreuses par le président américain, celle qui brigue le poste de vice-présidente a fait sensation avec une paire de chaussures.

Lors d’un rassemblement à Milwaukee, Kamala Harris a fait sensation avec une paire de converse Chuck Taylor All-Stars. Un look plutôt commun auprès du peuple, mais pas assez auprès des leaders dans le pays. Un style qui a apparemment beaucoup plus aux internautes, certains y voyant un symbole de simplicité de la candidate.

Une paire de chaussures longtemps vantée par la culture rap, mais aussi dans le monde du sport, ou encore dans la vie quotidienne des jeunes américains.

Kamala Harris arrives in Milwaukee for meetings this afternoon in her black hightop Chuck Taylor Converse LIKE A BOSS. pic.twitter.com/auSGfTYkso