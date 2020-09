A peine huit mois sont passés après le décès du célèbre basketteur de la NBA, Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère, et sa belle-mère et son épouse s’offrent déjà en spectacle. Lors d’un passage ce lundi 21 septembre dans le talk-show El Gordo y la Flaca, Sophia Laine, la mère de la veuve Vanessa Bryant, a accusé sa fille de l’avoir mise à la porte juste après le décès de la star et sa petite fille.

A en croire la belle-mère de Kobe Bryant, sa fille lui aurait dit qu’elle souhaiterait qu’elle parte de la maison que lui a donnée le couple. Elle est allée plus en déclarant que de sa fille lui aurait demandé également de lui rendre les clés de la voiture qui lui avait aussi offerte le couple pour effectuer ses déplacements. Face à ces propos tenus en ce moment difficile pour elle, la veuve n’a pas attendu longtemps avant de répondre via un communiqué à sa génitrice.

Un moment mal choisi

Pour Vanessa Bryant, le moment choisi par sa mère pour faire cette déclaration est mal venu. « Mon mari et ma fille sont décédés de façon inattendue, et pourtant ma mère a eu l’audace de faire une interview télévisée en parlant négativement de moi tout en versant des larmes pour une voiture et une maison qui n’étaient pas à son nom. Elle a enlevé tous ses bijoux en diamants, vidé l’appartement que j’avais fourni et rangé les meubles pour donner l’impression qu’elle n’avait pas mon soutien » a déclaré la veuve avant d’indiquer qu’elle et son défunt époux ont soutenu financièrement durant 20 ans sa mère avec pension alimentaire mensuel.

Pour Vanessa, sa mère a été dure avec elle et aurait pu au contraire, être un peu plus solidaire avec elle en ce moment de douleur. « Maintenant, je vois ce qui est le plus important pour ma mère (…) J’espère que tout ce qui est dit au sujet de notre relation personnelle cessera ici, » a conclut la mère de Gianna.