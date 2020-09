C’est un proverbe swahili souvent exprimé en anglais sur la toile : « Mouth is the home of words » ou en langue d’origine swahili : « Kinywa ni jumba la maneno ». Les proverbes en Afrique sont issus d’un véritable art oratoire où un seul organe du corps joue ce rôle. Un rôle très important.

C’est la bouche, et elle se compose de la langue et des dents qui vont contribuer à émettre les notes vocales que les humains propagent régulièrement. La parole a plusieurs rôles : la communication, le savoir-vivre, le divertissement, l’enseignement et la gestion. Les anciens en Afrique sont conscients du grand rôle de la parole et de son pouvoir également car ils ont établi très tôt le lien étroit entre la parole, la pensée et leur impact sur la psychologie ou la santé de celui qui parle ou qui entend.

À cet effet, ils ont enseigné une diversité de leçons sous le format de proverbes parmi lesquels celui-ci. Ce proverbe permet donc de rappeler à l’interpellé ou aux héritiers ou ceux qui l’entendent que sans ce organe buccal il ne pourrait prononcer des mots et dans d’autres circonstances que c’est bien de sa bouche que sont sortis les mots prononcés. Surveillons donc nos paroles ou comme le dit un vieil adage : tournons 7 fois notre langue avant de parler. À bon entendeur salut.