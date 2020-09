Incroyable ! C’est déjà la fin de « L’Incroyable Famille Kardashian ». La nouvelle a été rendue publique par Kim Kardashian. Il y aura une dernière saison diffusée début 2021, mais rien de plus. Cette décision surprend naturellement. Elle laisse même les fans avec beaucoup de questions sans réponses. En effet, aucune raison n’a été avancée pour justifier l’arrêt de cette prestigieuse émission de télé-réalité vieille de plus de 14 ans. Kim , la plus célèbre de la famille, s’est juste contentée d’indiquer sur Instagram que cela avait été difficile pour la famille de « dire au revoir à L’Incroyable Famille Kardashian ». Une émission à qui elle doit beaucoup.

« Sans l’Incroyable Famille Kardashian , je ne serais pas là où je suis aujourd’hui » a-t-elle reconnu, saluant au passage tous les amoureux de cette télé-réalité. « Après ce qui fera 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes, plusieurs émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années, pendant les bons jours, les mauvais, la joie, les larmes, les nombreuses relations et les enfants » a-t-elle déclaré.

“Cette émission a fait de nous, les personnes que nous sommes“

Le moins qu’on puisse dire c’est que la décision d’arrêter l’émission est approuvée par toute la famille. Kourtney, Kloe et Kim ont signé le communiqué de même que leur frère Rob, leur mère Kris Jenner , le père des enfants de Kourney Scott Disick et les demi-sœurs Kylie et Kendall Jenner. La célèbre émission a permis à la famille d’accéder à la notoriété et de remplir par la même occasion ses comptes en banque.

Des millions de dollars ont en effet été engrangés grâce à leurs activités dans plusieurs secteurs comme le parfum, le mannequinat ou le maquillage. Bref , comme le dit Kim, cette « émission a fait de nous, les personnes que nous sommes et je serai éternellement reconnaissante à tous ceux qui ont joué un rôle dans la construction de nos carrières et le changement pour toujours de nos vies ».