L’ex-épouse du président américain Donald Trump, Ivana, s’en est prise à la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump. En effet, au cours d’une interview sur le plateau de l’émission Loose Women, la mère des trois premiers enfants du président américain, n’a pas hésité à dire ce qu’elle pense. Quand le journaliste lui avait donc demandé l’état de ses relations avec Melania Trump, la réponse d’Ivana Trump a été claire.

Elle avait bien pesé ses mots

« Je parle directement à M. le Président. Je ne m’implique pas avec ses ex-épouses ou sa vie privée » a-t-elle déclaré. Cependant, Melania Trump est toujours l’actuelle Première dame des Etats-Unis, et pas une autre. Ces propos d’Ivana Trump ont fait écho aux Etats-Unis d’autant plus que cette dernière avait bien pesé ses mots. En effet, quand son interlocuteur lui a fait cette remarque, elle n’avait pas souhaité revenir sur ses propos. Notons que cette déclaration d’Ivana Trump intervient après celle de son ex-mari et président américain. Ce dernier avait autrefois indiqué que son mariage avec Melania Trump était un arrangement.

« Ce n’est pas un problème pour moi »

« Je peux toujours me trouver une autre femme. Ce n’est pas un problème pour moi, si elle veut y aller, qu’il en soit ainsi » avait-il ajouté. Ces propos avaient suscité la controverse, puisque nombreux sont les Américains qui ont une grande considération pour la Première dame du pays.