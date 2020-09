Il y a quelques jours, Aaron Danielson, partisan de Donald Trump, mais également même du groupe d’extrême droite Patriot Prayer, était abattu par un homme au cours d’une manifestation Black Lives Matter. L’affaire avait alors fait grand bruit et une enquête a été ouverte, afin de définir les circonstances autour du drame.

Aujourd’hui, nous apprenons qu’un individu identifié comme le suspect principal dans cette affaire, a été abattu par les forces de l’ordre. C’est à Seattle, au cours d’une tentative d’interpellation que la situation a dégénéré, jusqu’à arriver au point de non-retour. Dans les faits, Michael Forest Reinoehl, 48 ans, a trouvé la mort après avoir tenté de sortir une arme à feu.

Décès du principal suspect

L’individu est connu des autorités pour avoir soutenu le groupe « antifa », sans toutefois y avoir fait partie. Il a lui-même reconnu être l’auteur des coups de feu ayant tué Danielson au cours d’un entretien diffusé dans la journée. Selon lui, il se sentait menacé et a donc ouvert le feu. Il a toutefois assuré qu’il pensait n’avoir touché personne.

Trump n’hésite pas à réagir

Un décès qui pourrait toutefois engendrer de nouvelles tensions à Portland. Dans cette région des États-Unis, les tensions sont palpables entre les manifestants et les autorités. Depuis le début du mouvement Black Lives Matter, la ville est devenue l’épicentre de la contestation et le président Trump n’hésite plus à la comparer, sur les réseaux sociaux, à un « enfer ».