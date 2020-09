Alors qu’un habitant sur trois au Venezuela n’a pas de quoi se nourrir, les FinCEN Files viennent de révéler que les grands gestionnaires du pays, Hugo Chavez ou encore Nicolas Maduro, auraient détourné de l’argent public. Une nouvelle terrible alors que le pays fait face à une crise humanitaire sans précédent.

Marqué par la guerre que se sont livrés Maduro et Guaido, le Venezuela fait aujourd’hui face à de très nombreuses difficultés. L’industrie pétrolière s’est effondrées, le covid-19 a fait des ravages, l’inflation dans le pays, est incontrôlable et des millions personnes ont décidé de fuir la dictature. Cependant, cette situation semble ne pas impacter les plus riches. Des proches de Chavez ou Maduro auraient ainsi détourné des millions de dollars d’argent public.

4.8 milliards de dollars détournés ?

Entre 2009 et 2017, 4.8 milliards de dollars de transactions suspectes auraient été découverts. 70% de ces transactions auraient été réalisées au compte de l’État. De premières révélations cinglantes de la part des FinCEN Files, qui permettent également de tracer et identifier les grands magnats de la finance du pays, qui ont pu en bénéficier. Ainsi, un grand promoteur immobilier, en lien très étroit avec le pouvoir, a touché 116 millions de dollars prévus, à la base, pour des logements sociaux.

Une enquête ouverte en Belgique

Cet argent est, le plus souvent, reversé dans des paradis fiscaux, comme le Panama, via des transactions depuis des sociétés écrans. Les travaux menés, dans le cadre du magnat de l’immobilier, ont en fait été largement surrévalué. Problème, aujourd’hui, de très nombreuses habitations ne sont pas aux normes et présentent des problèmes liés notamment à des conduites d’eau défectueuses. Mais ce n’est pas tout. En Belgique, une enquête pour blanchiment d’argent a été ouverte. Selon le parquet, des fonds publics vénézuéliens initialement prévus pour un programme alimentaire, ont été détournés par une société asiatique alors que l’argent transitait par la Belgique.