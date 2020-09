C’est connu de tous. Quelques mois après son arrivée à la Maison blanche Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Ce qui a fortement irrité l’Iran à l’époque. Téhéran a donc décidé de se désengager progressivement de cet accord et a repris avec son programme nucléaire. On apprend ce mercredi matin que le pays a lancé un nouveau projet de fabrication de « centrifugeuses avancées ». La construction des installations destinées à la mise au point de ces machines qui enrichissent l’uranium a déjà démarré, informe le chef du programme nucléaire iranien.

Cette annonce d’Ali Akbar Salehi est un pied de nez aux Etats Unis qui cherchent en vain à convaincre le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il rétablisse les sanctions contre Téhéran et prolonge l’embargo sur les armes. L’Oncle sam avait brandi devant ses pairs, le mécanisme de « Snapback » pour essayer de les rallier à sa cause. Mais ils lui ont fait savoir que seul un signataire de cette entente peut demander le rétablissement des sanctions contre l’Iran s’il en enfreint les clauses. Les Etats-Unis ayant déjà quitté l’accord, n’ont plus aucune prérogative selon les membres du Conseil.

Le site est dans les entrailles d’une montagne

L’Iran a donc visiblement le vent en poupe puisque la Russie, la France, le Royaume Uni et la Chine rechignent à le sanctionner. Le porte-parole d’Ali Akbar Salehi avait laissé entendre que la production d’uranium enrichi du pays est maintenant ce qu’elle était avant l’accord de Vienne. Téhéran se vante aussi d’avoir un stock d’uranium qui s’est décuplé. Il serait seront le même porte-parole dix fois supérieur à ce qui était permis par l’accord de 2015. Pour prévenir un nouvel acte de sabotage contre ses installations, le pays a pris des mesures.

Selon Ali Akbar Salehi, le site en construction est dans les entrailles d’une montagne. Il ne serait donc pas facile à détruire selon le chef du programme nucléaire iranien. Pour rappel, un bâtiment du site de Natanz avait été détruit. Le pays y testait des centrifugeuses très perfectionnées qui devraient lui permettre d’avancer très rapidement dans son programme d’enrichissement en uranium.