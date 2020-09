Omar Sy est au cœur d’une polémique depuis quelques jours après la sortie du film “Police ” d’Anne Fontaine. En effet des internautes reprochent à l’acteur franco-sénégalais d’avoir osé jouer le rôle d’un policier dans le film, surtout après ses dernières prises de position. La star avait dans le temps soutenu Carmélia Jordana qui dénonçait les violences policières. Il avait aussi pris fait et cause pour le combat d’Assa Traoré, cette femme qui milite pour que justice soit rendue à son frère Adama mort à cause de la brutalité policière, selon elle.

Ce sont donc ces prises de position de l’acteur de 42 ans que des internautes rappellent pour montrer que M Sy n’a pas le droit d’incarner un policier dans un film. Ils ont même appelé au boycott de la production cinématographique. Le hashtag #BoycottOmarSy a donc le vent en poupe sur twitter. L’acteur qui voyait la polémique s’enfler a finalement décidé de réagir avec trois tweets, qui ne jouent clairement pas le jeu de ses détracteurs. « La discrétion amène la tranquillité » dit le premier tweet signé par Dj Snake.

« Ce n’est pas parce que la vie n’est pas élégante qu’il faut se conduire comme elle »

Le deuxième est celui de l’écrivain et slameur Abd Al Malik. « L’amour seul changera l’humanité » dit-il. Le troisième et dernier tweet publié ce lundi matin appartient également à une autre personne. Il s’agit d’une citation de Françoise Sagan reprise par Michèle Laroque : « Ce n’est pas parce que la vie n’est pas élégante qu’il faut se conduire comme elle » .

L’époux d’Hélène Sy n’a donc pas voulu mettre de l’huile sur un feu déjà très vif. Signalons que certains policiers n’ont également pas vu d’un bon œil le rôle tenu par Omar Sy dans le film sorti le 02 septembre dernier. Ils se sont étonnés de voir l’acteur « oser porter l’uniforme » de police. Certains plus modérés ont rappelé que l’acteur jouait simplement un rôle et c’est ce que lui demande son métier.