Longtemps accusé de laxisme, le réseau social le plus populaire au monde veut donner des gages de sa bonne foi. Pour y parvenir, c’est le patron lui-même qui a décidé d’enfourcher la veste de réformateur. Pour l’occasion Mark Zuckerberg a posté un message résumant les prochaines mesures que compte prendre Facebook pour permettre des élections transparentes dans le pays.

Principale mesure : aucune publicité politique ne sera diffusée une semaine avant l’élection présidentielle aux USA. “Cette élection ne sera pas une élection habituelle. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre démocratie… Cela consiste à aider les gens à s’inscrire sur les listes électorales et à voter, à lever la confusion sur le fonctionnement de cette élection et à prendre des mesures pour réduire les risques de violence et de troubles sociaux” a annoncé Mark Zuckerberg.

Il compte aussi limiter l’impact d’une annonce précoce (non validée) des résultats par un des candidats en mettant une annotation qui redirigerait vers les résultats officiels connus. Quant aux messages pouvant décourager les votes, ils seront purement et simplement effacés. Toutes ces mesures sont annoncées pour éviter au pays, la situation des élections de 2016. Par ailleurs, l’annonce polémique de Trump incitant à voter deux fois a été signalée par le réseau social.