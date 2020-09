Les élections américaines auront lieu le 03 novembre prochain. Donald Trump, l’actuel président est en lice pour un second mandat. Il affrontera Joe Biden, le candidat démocrate. Du côté de l’Europe, un dirigeant a déjà choisi son candidat. Il s’agit de Victor Orban. Dans une tribune publiée dans le journal Magyar Nemzet, le premier ministre hongrois a indiqué qu’il encourageait la victoire de l’actuel chef de la Maison Blanche.

Annonces

“Impérialisme moral” des démocrates

« Nous encourageons la victoire de Donald Trump parce que nous savons bien que la diplomatie des gouvernements démocrates américains est fondée sur l’impérialisme moral. Nous avons été forcés de suivre ce modèle auparavant, nous n’avons pas aimé, et nous ne voulons pas y revenir » s’est-il justifié. M Orban et Donald Trump mènent une politique similaire sur la question des migrants. Le premier ministre hongrois n’est pas non plus un fervent défenseur du climat comme le chef de la Maison Blanche. Il dit d’ailleurs dans sa tribune que les « objectifs climatiques (au niveau européen) atteignent l’absurde ».

“Une bataille décisive” à venir

M Orban ne veut également pas d’une « Europe sociale avec une fiscalité commune et une société multiculturelle ». En 2022, il y aura des élections législatives dans son pays. Un scrutin qu’il qualifie déjà de « bataille décisive » contre une élite libérale internationale qui a selon lui, l’intention d’en finir avec les conservateurs chrétiens sur le vieux continent. « Ils se préparent à une bataille décisive en 2022 avec le soutien des médias internationaux , des technocrates de Bruxelles et des ONG déguisées en organisations de la société civile » a-t-il écrit dans sa tribune.