Si vous êtes un fan de la série à succès « Prince de Bel-Air » cette information va certainement vous intéresser. A l’occasion des 30 ans de la Sitcom, la production met en location une aile de la maison de l’Oncle Phil, sur Airbnb pour 30 dollars seulement la nuitée. « Yoooo !! Vous pensez qu’on devrait louer la maison du prince de Bel-Air ? On concrétise avec l’équipe d’Airbnb. #FreshPrince30th” a écrit Will Smith sur Instagram, au bas d’une photo où on le voit en compagnie de son ami DJ Jazzy Jeff avec la photo de la maison en arrière-plan.

Annonces

Passez cinq nuits dans la peau du personnage incarné par Will Smith

Ceux qui ont toujours rêvé s’assoupir dans les draps de la famille Banks ont donc l’occasion de le faire. Ils pourront passer d’agréables moments dans le lit du personnage incarné par Will Smith et profiter de sa salle de bain de même que sa piscine, les 02, 05, 08, 11 et 14 octobre prochain. Les réservations commencent le mardi 29 septembre 2020. Il faut dire que la propriété ne se trouve pas à Bel-Air mais à Brenton, un quartier huppé de Los Angeles. Coronavirus oblige, tous les fans ne pourront pas louer la maison. Il faut d’abord résider dans le comté de Los Angeles.

Vous serez accueillis par DJ Jazzy Jeff

La seconde restriction vous impose d’être de la même famille si vous réservez à plusieurs. Notons par ailleurs que vous ne serez pas accueillis par Will Smith mais par DJ Jazzy Jeff. L’accueil sera virtuel. Par contre, il y aura un concierge physiquement présent pour s’assurer que tout se passe bien. Le Prince de Bel Air a été une Sitcom a succès des années 90. Il y a eu six saisons tournées en studio et en public de 1990 à 1996.