Le célèbre chanteur américain R. Kelly devra rester en prison en attendant son procès. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la décision de la Justice américaine. Son avocat avait souhaité une libération sous caution suite à une agression qu’aurait subie le chanteur visé par plusieurs chefs d’accusation dont la pornographie enfantine. Le rejet apporté par une cour d’appel de New York a été entérinée par la cour d’appel de Manhattan.

Il reste en prison

Il devra ainsi rester dans la prison fédérale à Chicago jusqu’à la tenue de son procès. Cette décision de la Justice n’est visiblement pas du goût de l’un des avocats du mis en cause qui indique que la maison d’arrêt n’assure aucune sécurité physique à son client. Pour Thomas Farinella, les droits élémentaires de son client sont bafoués. Il estime notamment qu’à l’étape actuelle de la procédure, son client bénéficie toujours de la présomption d’innocence.

Une décision décevante selon les avocats

Il a profité de cette occasion pour annoncer que ses collègues et lui continueront à mener la lutte dans le but d’innocenter le chanteur. La même réaction a été observée chez un autre avocat de l’interprète de « I Believe I can fly ». Mike Leonard a notamment déploré le rejet de la demande de mise en liberté provisoire. Pour lui, la décision est «très décevante et quelque peu surprenante».