Le mouvement #Balancetonrappeur a le vent en poupe sur les réseaux sociaux depuis le rappeur français Moha La Squale est visé par une plainte de trois femmes qui l’accusent de violence physique et séquestration. Le nouveau rappeur « balancé » n’est autre que Roméo Elvis. Hier mardi sur Instagram, une jeune femme affirmait avoir été agressée sexuellement par ce dernier. Ses écrits étaient suivis du hashtag #Balancetonrappeur.

“Je regrette sincèrement ce geste “

La présumée victime publiait en même temps les captures d’un échange entre elle et le rappeur où celui-ci disait avoir « honte » de son acte. Ce mercredi, Romeo Elvis a confirmé les dires de la jeune dame et lui a une fois encore présenté ses excuses. « Les réseaux s’enflamment ; eh oui ; j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j’ai compris…Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne » a-t-il écrit sur Instagram.

Visiblement, le rappeur regrettait profondément son acte. Pour lui « ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire ». « J’espère servir d’exemple à ne pas suivre » a-t-il ajouté. Romeo Elvis est une star dans son pays la Belgique. Il a déjà sorti deux albums très appréciés par le public.