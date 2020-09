Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis a réussi à échanger avec l’afro-américain Jacob Blake qui a été blessé par la police. A la faveur d’une visite qu’il a effectuée à Kenosha, dans l’Etat du Wisconsin, Joe Biden a eu au téléphone la victime. « J’ai eu l’occasion de passer du temps avec Jacob au téléphone. Il n’est plus en soins intensifs. Nous avons parlé pendant environ 15 minutes », a confié l’ancien vice-président américain.

Joe Biden rencontre la famille de Jacob Blake

« Il a dit que rien ne pouvait avoir raison de lui. Qu’il puisse remarcher ou non, il ne lâchera pas », a poursuivi l’ancien proche collaborateur de Barack Obama. Le candidat démocrate ainsi que son épouse ont rencontré la famille de la victime à leur arrivée dans la ville. Cette visite intervient après l’émeut provoquée par la situation dans la ville de Kenosha. Rappelons que quelques jours plus tôt, le challenger de Joe Biden avait également effectué le déplacement de Kenosha.

Un accueil différent pour Trump

Mais l’accueil réservé à Donald Trump n’avait pas été le même. Le principal challenger de Joe Biden n’avait pas non plus tenu le même discours. A son arrivée, il a d’abord été accueilli par des manifestants qui étaient contre son arrivée. Le gouverneur démocrate de la zone lui avait préalablement interdit de mettre pied sur son territoire. « Nous savons pourquoi il est ici à Kenosha. Il est là pour semer le chaos et la peur et nous rejetons ses tentatives de nous diviser », avaient lancé des manifestants.

Trump condamne les manifestations

Donald Trump qui n’avait pas pu rencontrer la famille de Jacob Blake est resté fidèle à son discours qui prône la loi et l’ordre face aux manifestations. « Kenosha a été ravagée par des émeutes anti-police et anti-américaines. Ce ne sont pas des actes de manifestations pacifiques mais vraiment du terrorisme intérieur », avait déclaré le président américain lors de sa visite intervenue mardi dernier.