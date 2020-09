Aux Etats-Unis, les stars et plusieurs personnalités publiques se sont engagées à faire participer plus d’Américains au prochain scrutin présidentiel. Ils ont joint le mouvement « When We All Vote » et ont appellent leurs compatriotes à plus s’intéresser au processus électoral. Sur initiative du réalisateur et producteur Allen Hughes, toutes ces stars se sont fait prendre en photo. Sur la photo en blanc et noir, ces stars portent un masque sur lequel est inscrit « Vote ».

Une élection inédite?

« Il s’agit clairement d’une année électorale inédite, il est essentiel que chaque électeur de chaque communauté s’engage dans cette élection. L’âme même de notre nation est inscrite sur le bulletin de vote du 3 novembre 2020. », a déclaré le réalisateur et producteur Allen Hughes. Entre autres stars et personnalités publiques ayant participé à cette campagne, on peut citer les rappeurs tels que Snoop Dogg, Sean Penn, Dr Dre.

Michelle Obama participe à la campagne…

L’ancienne première dame Michelle Obama a également pris part à cette campagne aux côtés de plusieurs autres personnalités publiques. Rappelons que l’élection présidentielle qui se tiendra en novembre prochain cristallise l’attention depuis plusieurs mois dans le pays. Deux principaux candidats s’affrontent lors du scrutin. Il s’agit du républicain Donald Trump, candidat à sa propre réélection ainsi que Joe Biden qui représente la formation politique des Démocrates.