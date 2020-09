Les chargements hors parcs souvent constatés dans la commune de Bohicon désormais interdits. Les responsables des différents syndicats de la commune ont eu une séance d’échange lundi 21 septembre dernier avec les autorités communales ainsi que le Préfet du Zou. De lourdes sanctions seront appliquées aux contrevenants, a avertit le maire Rufino d’Almeida.

Les responsables syndicaux des différentes gares routières de Bohicon interpellés lundi dernier sur les chargements hors parcs constatés par les autorités de la commune. Ils ont reçu à cet effet, l’interdiction formelle de poursuivre ces activités illégales et dangereuses pour les citoyens. “Les chargements hors parc ont un impact négatif sur la santé des caisses communales et bloquent en partie la bonne exécution du plan de développement communal“, a réagit le maire.

En effet, plusieurs déviances sont constatées lors des chargements hors parc dans la commune et la déshonore, a indiqué Rufino d’Alméida. On note de pertes récurrentes, de comportements déviants, d’accidents. “Il faut fermement mettre fin aux chargements hors parc et y veiller à tous les niveaux“, a insisté le maire tout en déplorant que la grande gare routière de Bohicon rapporte moins de 200 mille francs Cfa par mois dans les caisses de la commune, malgré les millions qui sont brassés là.

La volonté manifeste du maire à mettre fin aux chargements hors parcs a eu l’assentiment du Préfet du Zou, Firmin Kouton qui a assisté à la rencontre avec les responsables syndicaux des gares routières. Ils ont à leur tour pris d’engagement pour que cessent les chargements hors parc sur le territoire communal de Bohicon.