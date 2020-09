27 parlementaires dont le député Geoffroy Diddier, ont exprimé leur opposition concernant l’intégration de la Turquie dans l’Union européenne. Dans une tribune, publiée par le Journal du dimanche, ils ont évoqué certaines actions de la Turquie qui vont à l’encontre de l’Union Européenne. Parmi celles-ci, se trouve l’ouverture unilatérale des frontières de la Turquie, par cette dernière, sans qu’elle n’ait tenu compte des milliers de réfugiés et d’un traité signé avec l’UE.

« La Turquie mène sans vergogne une politique expansionniste »

Les parlementaires n’ont également pas oublié de mentionner le déploiement des forces militaires turques depuis plusieurs semaines, en Grèce et à Chypre. « Depuis quelques semaines, il menace la Grèce et Chypre en renforçant sa présence militaire et en étendant sa zone de recherche d’hydrocarbures en Méditerranée orientale. La Turquie mène sans vergogne une politique expansionniste aux portes de notre continent » ont-ils souligné tout en demandant au président français Emmanuel Macron d’agir. Pour eux, le locataire de l’Elysée ne doit plus se contenter d’une suspension du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, mais réclamer l’abandon pur et simple de ce processus.

Quasiment rien d’européen en la Turquie

D’après les auteurs de la tribune, il n’y a quasiment rien d’européen en la Turquie. « La Turquie n’est européenne ni par sa géographie, ni par son histoire, ni par sa culture. Le plus petit ­dénominateur commun de l’Europe est celui que ses racines judéo-chrétiennes et gréco-latines nous ­transmettent, cet héritage qui a contribué à construire notre identité et notre civilisation. Il n’y a rien ­d’insultant à exprimer cette vérité, mais il est temps que la France affirme clairement et ­nettement ses intentions comme ses principes. » ont-ils ajouté.