On ne l’y reprendra plus. En effet, un jeune homme profitait de sa journée à Jensen Beach, en Floride. En allant dans l’eau, il serait alors tombé nez à nez avec un requin nourrice, qu’il aurait provoqué. Problème, le squale lui a attaqué le bras et y a planté ses dents. De longues minutes durant, le jeune homme tentera alors de s’en défaire.

Mais là encore, l’animal lu a causé quelques sueurs froides, puisqu’il n’a pas voulu lâcher prise ! Résultat, l’individu est sorti de l’eau avec le requin sur le bras, sous le regard médusé et interloqué des personnes qui se trouvaient sur place, ce jour-là. Loin d’être perturbé, l’homme gardera le sourire et réclamera l’aide des secours qui n’arriveront pas tout de suite à faire lâcher prise au squale.

Un requin nourrice s’en prend à un nageur

Ce n’est qu’au bout de quelques minutes de lutte que le petit animal acceptera finalement de se retirer. L’homme lui, a été envoyé à l’hôpital pour un contrôle de routine et probablement quelques points de suture. Inoffensifs, les requins nourrices n’attaquent les hommes qu’en cas de danger immédiat, lorsqu’ils se sentent menacés.