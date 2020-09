Dix ans de prison. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par un tribunal de la charia dans l’État de Kano au nord-ouest du Nigéria contre un jeune garçon de 13 ans. Le jeune homme du nom de Omar Farouq serait accusé pour des faits de blasphème selon les informations relayées par les médias sur cette affaire. Les faits à lui reprochés auraient eu lieu lors d’une dispute avec un autre jeune garçon. La condamnation a été prononcée ce 10 août.

Une condamnation contraire à la loi

L’avocat d’une assistante de studio Yahaya Sharif-Aminu ayant été condamné par le même tribunal s’est autosaisi du dossier. Pour l’homme de droit, la condamnation du jeune homme est contraire aux dispositions de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et de la constitution nigériane. « Nous avons découvert qu’ils avaient été condamnés le même jour, par le même juge, dans le même tribunal, pour blasphème et nous avons découvert que personne ne parlait d’Omar, nous avons donc dû agir rapidement pour faire appel pour lui », a confié l’avocat au média américain CNN.

Une erreur selon l’Unicef

Ce mercredi, l’organisme onusien chargé de la Défense des Droits de l’Enfant a condamné fermement cette décision du tribunal de la charia dans l’État de Kano. « La condamnation de cet enfant – Omar Farouk, 13 ans – à 10 ans de prison pour travaux subalternes est une erreur », a fait savoir Peter Hawkins, représentant de l’UNICEF au Nigeria ce mercredi.