Une héritière française est tombée sur une valise contenant plus de 500 000 euros en liquide. La découverte a été faite à l’intérieur d’une cave dans un appartement située dans le VIIe arrondissement de Paris. Selon les informations d’une source proche du dossier, ce mercredi 30 septembre 2020, une femme avait l’intention de mettre en vente son appartement.

Plus de 500 000 euros en coupures de « 500, 100 et 50 »

L’héritière de l’appartement de sa mère était venue sur les lieux pour effectuer une estimation du bien, pour le compte d’une agence immobilière. Cependant, quand il fallait effectuer des prélèvements, le diagnostiqueur est tombé sur une porte, verrouillée à l’aide d’un cadenas, sur laquelle il était mentionné un mot demandant de libérer la cave. Vu qu’aucun retour n’avait été fait, la nouvelle propriétaire a été obligée de faire appel à un serrurier. C’est suite à l’intervention de ce dernier que la valise a été découverte. Sur le champ, la police a été informée. « On n’a pas fini de compter. Mais il y a entre 500.000 et 600.000 euros » en coupures de « 500, 100 et 50 », a fait savoir la source ayant donné l’information.

Suite à la découverte, le bureau du procureur de Paris a ouvert une enquête. Celle-ci a été confiée à la Brigade de recherches et d’investigations financières de la police judiciaire de Paris (BRIF).