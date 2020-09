38 % des militaires américains ont un avis favorable à la réélection du président américain Donald Trump. Ces chiffres viennent d’un sondage du Military Times et de l’Institut de l’Université de Syracuse pour les vétérans et les familles militaires, publié hier lundi 31 août 2020. Cette étude montre par contre que 43,1 % des militaires dans l’armée américaine sont favorables au rival de l’actuel locataire de la Maison Blanche.

42 % le désapprouvent vivement

Notons que le sondage a été effectué auprès de 1018 personnes et a été réalisé avant les dernières conventions démocrate et républicaine. Par ailleurs, il n’est pas question ici de ce que toute l’armée américaine pense, car dans ce sondage les officiers de carrière sont plus représentés que les jeunes soldats, selon le Military Times. Le sondage a cependant montré que 50 % des militaires ont un avis défavorable sur Donald Trump. Plus encore 42 % des soldats le désapprouvent vivement. On constate donc que par rapport au précédent sondage réalisé en 2019, le numéro un américain a perdu du soutien, puisqu’il avait 42 % d’avis favorables.

Des désaccords entre le président et les dirigeants du ministère de la défense

Donald Trump proclame souvent haut et fort qu’il bénéficie d’un grand soutien de l’armée américaine, évoquant notamment la hausse des fonds accordés au QG de l’armée américaine, le Pentagone. Son mandat a cependant été marqué par des désaccords avec les dirigeants du département américain à la Défense. Jim Mattis, ancien ministre de la défense, avait annoncé en 2018, sa démission en critiquant la stratégie diplomatique du président américain Donald Trump. Aussi, le chef d’Etat-major, Mark Miley, et l’actuel secrétaire américain à la défense, Mark Esper, ont eu plusieurs désaccords avec le locataire de la Maison Blanche sur des sujets politiques.