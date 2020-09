Kanye West, en roue libre. Après avoir suscité le buzz en apparaissant à l’occasion de son premier meeting de campagne, gilet pare-balles sur le torse, en train de pleurer tout en expliquant avoir failli tuer sa fille alors qu’elle était encore dans le ventre de sa mère, Kanye West a une nouvelle fois fait parler de lui.

Annonces

Le rappeur, qui a décidé de se retirer du monde de la musique, a confirmé qu’il allait mener une guerre sans merci, contre les géants de l’industrie, que sont Sony et Universal. Se comparant à Moïse, l’artiste a affirmé que les géants de la musique exploitaient les artistes noirs, tout comme la NBA, la ligue américaine de basket-ball. Afin de frapper fort, il s’est ensuite filmé en train d’uriner sur un grammy Awards.

Kanye West urine sur un Grammy Awards

Une situation incroyable d’autant que le rappeur originaire de Chicago a été plébiscité à de multiples reprises pour son art et ses créations, recevant pas moins de 21 Grammys. Malgré tout, la situation interpelle et tend à jeter le trouble sur la santé mentale du rappeur. Outre ses envies de présidence, l’organisation de gigantesques messes où ses nombreuses allées et venues aux urgences, le rappeur s’en est récemment pris à sa belle-famille.

Annonces

Le rappeur, en roue libre

Il a ainsi comparé sa belle-mère à « Kris Jong-Un », affirmant qu’elle tenait d’une main de fer sa famille. Souffrant de troubles bipolaires et refusant de se faire soigner, l’artiste avait également accusé son épouse, Kim Kardashian, de l’avoir trompé dans un hôtel avec son ex-compagnon, Meek Mill. Depuis, les fans de l’artiste espèrent qu’un protocole de soins soit rapidement mis en place afin de lui venir en aide.