Aux USA, la campagne électorale bat son plein depuis quelques semaines déjà. Le président Barack Obama fervent soutien de Joe Biden a déjà, à de nombreuses reprises appelé à voter pour son ancien vice-président.

Plusieurs démocrates dont le milliardaire Bloomberg s’investissent à leur manière dans la campagne électorale. Mais l’ancien leader démocrate semble avoir une nouvelle stratégie en tête. Sur twitter, il a rendu public un numéro de téléphone privé appelant les américains à lui écrire.

«D’accord, essayons quelque chose de nouveau. Si vous êtes aux États-Unis, écrivez-moi un texto.» a affirmé M. Obama qui a ajouté qu’il voulait savoir comment vont les américains, mais surtout échanger avec eux.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.



I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG