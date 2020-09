Le 20 juin 2020, Donald Trump organisait son premier meeting de campagne post-confinement à Tulsa dans l’Oklahoma. L’évènement est un échec. Le président américain tient un discours incohérent devant un public qui n’était pas au rendez-vous. Après ce fiasco, Brad Parscale, son directeur de campagne a été limogé le mois suivant. Le dimanche 27 septembre, sa femme alerte la police. Elle déclare que son mari a menacé de mettre fin à ses jours lors d’une dispute du couple. Les policiers débarquent dans la maison. On peut voir sur la caméra corporelle de l’un des agents la femme de Parscale expliquer aux policiers que son mari « se comport(ait) de façon insensée) ».

Annonces

” Brad Parscale est un membre de notre famille et nous l’aimons tous “

Quand l’ex directeur de campagne est sorti de la maison, il était torse nu. Il est rapidement plaqué au sol par les policiers qui lui passent ensuite les menottes. L’homme est conduit à l’hôpital. Le directeur de communication de la campagne du milliardaire républicain lui a adressé quelques mots de soutien dans un journal floridien. « Brad Parscale est un membre de notre famille et nous l’aimons tous. Nous sommes prêts à le soutenir ainsi que sa famille par tous les moyens » a déclaré Tim Murtaugh dans les colonnes du South Florida Sun Sentinel.

Il avait 10 armes à feu chez lui

Il faut dire l’ex directeur de campagne battait également à sa femme. Candice Parscale l’a avoué à la police lors de l’arrestation de son mari. Un agent lui avait posé la question après avoir remarqué des bleus sur sa joue, son bras et son front. Du côté de l’équipe de campagne de Donald Trump on pointe du doigt les démocrates et les RINOs qui seraient responsables de l’état dans lequel se trouve M Parscale.

Annonces

« Les attaques personnelles dégoûtantes des démocrates et des « RINOs (Républicains de nom seulement) mécontents sont allées très loin, et ils devraient avoir honte de ce qu’ils ont fait à cet homme et sa famille » a laissé entendre Tim Murtaugh. Signalons que 10 armes ont eté découvertes chez l’ex directeur de campagne. Il y avait 5 pistolets, deux fusils, un revolver et deux fusils à pompe.