Donald Trump a donc mis sa menace à exécution. Alors que le rachat de TikTok était dans les cartons, l’entreprise chinoise n’a toujours pas trouvé preneur. Résultat, l’application pourrait bien être amenée à disparaître des États-Unis, dans les jours à venir. Selon le Financial Times, celle-ci, ainsi que WeChat seront indisponibles au téléchargement, à partir de dimanche prochain.

Annonces

Ce dimanche, Apple et Google vont ainsi être forcés de retirer de leurs plateformes de téléchargement, les deux applications chinoises. La plateforme vidéo de ByteDance ne sera plus accessible, au même titre que l’application de message vocale signée Tencent. Les personnes ayant TikTok sur leur téléphone pourront toujours les utiliser.

TikTok, indisponible aux USA à partir de dimanche

Cependant, les mises à jour ne se feront plus et d’ici quelques mois, elles pourraient bien ne plus fonctionner. Un drame pour les plus jeunes et les influenceurs, qui travaillaient notamment sur TikTok. La situation pourrait toutefois se décanter dans les prochaines semaines. En effet, ByteDance envisage d’introduire TikTok Global, une entreprise qui doit voir le jour sur le sol américain, en bourse.

Annonces

TikTok, en bourse ?

L’idée est de permettre à l’application de continuer à vivre outre-Atlantique, grâce à une ouverture sur le marché et donc, l’ouverture de la gestion de ses activités à des capitaux américains. Cette stratégie doit toutefois être validée par Washington. Dans le cas où il n’y aurait pas d’accord, les discussions au sujet d’un rachat pourraient ainsi reprendre même si rien n’indique qu’un accord sera bel et bien trouvé entre les acteurs majeurs de ce dossier.