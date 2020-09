Le groupe américain Facebook, détenteur de l’application Whatsapp se vante souvent de la protection de la vie privé des utilisateurs de l’application, comme le chiffrement de bout en bout qui est un moyen de sécurisation. « Nous maintenons des systèmes automatisés de lutte contre les abus qui identifient et empêchent les abus d’applications qui tentent de détecter les informations des utilisateurs de WhatsApp, (…). Nous demandons également aux magasins d’applications de supprimer les applications qui abusent de notre marque et violent nos conditions d’utilisation, » avait déclaré dans un communiqué, un porte-parole Whatsapp.

Cependant, en dépit de toutes ces dispositions, Business Insider US a constaté des irrégularités au niveau de l’applications qui pourront permettre à de tierces personnes d’espionner les utilisateurs. D’après le site, les données que Whatsapp partage publiquement, permettent à des dizaines d’autres applications d’espionner les utilisateurs de Whatsapp en ayant sur eux des informations relatives à leurs activités en ligne, « avec qui ils sont susceptibles de parler, à quelle heure ils dorment et à quel moment ils utilisent leurs appareils ».

Pas d’accès aux messages

D’après Business Insider, ces applications et services de tracking se servent de l’information publique de Whatsapp permettant de savoir si une personne est en ligne ou non, afin d’espionner tout utilisateur de l’application. En effet, si la signalisation ”en ligne” de Whasapp pris isolément, ne permet pas de suite l’espionnage, l’information récoltée sur des jours voir des semaines par les applications intrusives permet cependant « de construire des profils détaillés de l’activité et des interactions des utilisateurs de WhatsApp ».

Toutes ces applications ne permettent pas à leurs utilisateurs d’accéder aux contenus des messages des utilisateurs de Whatsapp. Elle ne permet non plus de savoir ce que les utilisateurs de Whatsapp partagent ou reçoivent.