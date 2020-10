C’est au Guatemala que leur rêve a échoué. Ces migrants honduriens évalués à trois mille âmes, ne verront certainement pas les Etats-Unis pays dans lequel ils se rendaient après avoir laissé leur terre. Le président Guatémaltèque a en effet donné l’ordre de les arrêter hier jeudi 01 octobre. C’est Alejandro Giammattei, lui-même qui l’a fait savoir au cours d’une allocution télévisée. Il informe que ces migrants sont « entrés illégalement » sur le sol Guatémaltèque. « Ni les protocoles d’entrée dans le pays ni les protocoles de santé instaurés pour garantir la protection de nos concitoyens n’ont été respectés » a-t-il déploré. L’ordre a donc été donné de les arrêter.

Ils vont être « renvoyés à la frontière de leur pays et placés sous la surveillance des autorités honduriennes » a ajouté Alejandro Giammattei. Le Guatemala, durement touché par la pandémie de la Covid-19 (92 mille 409 cas et 3261 morts), avait rouvert ses frontières le 18 septembre dernier. Les migrants venant de la ville hondurienne de San Pedro Sula en ont donc profité pour entrer dans le pays. Il y a d’abord eu une première vague de 1200 personnes. Environ 2000 autres ont suivi, a indiqué la Croix-Rouge du Honduras.

Selon le président Guatémaltèque, aucun d’eux n’a respecté les protocoles sanitaires destinés à se renseigner sur leur état de santé. On ne sait donc pas s’ils sont porteurs du coronavirus ou pas. « Nous n’accepterons pas qu’un étranger » qui s’introduit illégalement au Guatemala pense « qu’il a le droit de venir nous contaminer » et « nous mettre en grave danger » a prévenu Alejandro Giammattei.

Du côté des migrants, on dit fuir la violence des gangs, le chômage et la défaillance des services de santé et d’éducation au Honduras . L’un d’eux est même été tué par un camion hier jeudi alors qu’il « tentait de monter » à bord. C’est Guillermo Diaz, le directeur de l’Institut guatémaltèque des migrations qui l’a fait savoir.