Prévue pour prendre fin ce mercredi 21 octobre 2020, l’opération d’affichage du fichier électoral a été prorogée. L’annonce de cette prorogation a été faite dans la matinée de ce mercredi par le président du Cos-Lépi Gilbert Bagana, lors d’un point de presse à Cotonou. Ainsi, les populations ont encore 10 jours pour aller consulter les listes afin de voir si toutes les informations les concernant y figurent et sont correctes.

L’opération va prendre fin le 31 octobre 2020. «Avec les intempéries où des listes ont été déchirés, certaines emportées par le vent, nous avons décidé lors de la plénière du mardi 19 octobre, de la prorogation de la période d’affichage jusqu’au 31 octobre 2020 », a indiqué le député. Et donc, «l’opération est solennellement est prorogée ». Le président du COS-LEPI prévient : «que personne ne dise qu’il n’a été informé ou qu’il n’a pas eu le temps nécessaire ». Cette opération d’affichage du fichier électoral a été lancée le 1er octobre dernier et vise à vérifier la présence des noms, prénoms et des informations concernant chaque citoyen en âge de voter, réintégrer tous ceux qui auraient été précédemment omis.

Elle a aussi pour but d’inscrire tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités requises par la loi pour figurer sur le Fichier électoral national, prendre en compte tout citoyen Béninois figurant sur le Fichier électoral et réclamant des modifications sur ses données personnelles, toute personne naturalisée au cours de l’année, tous les immigrants remplissant les conditions pour être électeur, et à satisfaire tous les électeurs qui figurent sur le fichier électoral et ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de vote.

Sur ce dernier volet, le député a fait une mise au point à ses collaborateurs qui sont sur le terrain «je voudrais dire à nos collaborateurs sur le terrain qu’aucune pièce n’est exigée pour le transfert ». Il rappelle qu’il était demandé l’attestation de résidence mais la plénière du mardi, les membres du COS-LEPI ont levé cette contrainte pour alléger la tâche aux citoyens qui ne vont pas se retrouver dans leur poste de vote. A en croire Gilbert Bagana, il suffit donc aux citoyens «de photocopier leur carte d’électeur, de signer et de mettre au verso le poste qu’ils désirent, et le transfert sera fait ». Par contre, il est formellement interdit aux électeurs de mettre sa carte d’électeur à qui que ce soit.