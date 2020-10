Au Bénin, ce mois d’octobre a été déclaré « Mois du Consommons local ». C’est une initiative du gouvernement portée par Shadiya Assouman, la ministre de l’industrie et du commerce. Organisé de concert avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), le « Mois du Consommons local » a été lancé hier jeudi 01 octobre par Mme Assouman. Occasion pour elle de revenir sur les objectifs de l’évènement. A l’en croire, il s’agit d’inciter ses compatriotes à consommer du « Made In Benin » et d’encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale.

Le gouvernement a créé une Marketplace locale

Les Ministres du tourisme et de l’agriculture étaient présents au lancement de ce « Mois du Consommons local » qui intervient dans un contexte de crise sanitaire. Le gouvernement a pour cela créé une Marketplace locale auquel on peut accéder en allant sur le site www.consommonslocal.bj. Il y aura par ailleurs, plusieurs autres activités destinées à promouvoir les produits locaux béninois. Les consommateurs béninois et étrangers auront tous le mois d’octobre pour découvrir le savoir-faire béninois.

La ministre du commerce exhorte d’ailleurs ses compatriotes à rendre hommage à ce Mois en consommant local. Rappelons que le Bénin est membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et que cette union recommande justement aux Etats de faire d’octobre un mois de consommation des produits locaux.