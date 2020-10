Le gouvernement du Bénin a repris avec son assistance aux personnes souffrant de troubles mentaux et errant dans les rues. Après la première phase dite expérimentale du jeudi 28 novembre 2019, le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a effectué ce mercredi 7 octobre 2020, une opération de prise en charge des malades mentaux errants dans les rues de Cotonou.

20 malades mentaux ont été récupérés et envoyés dans le centre hospitalier universitaire psychiatrique de Jacquot dans le 12è arrondissement de Cotonou pour être prise en charge. L’opération a été menée par une équipe de sapeurs-pompiers et d’agents de la police républicaine conduite par le directeur général du Fonds d’appui à la solidarité nationale (FNDS), Alphonse Sogadji. 20 malades récupérés ce mercredi vont être réintégrés dans leurs familles respectives grâce à un appui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance après des soins adéquats. L’objectif du gouvernement est de prendre en charge ces malades abandonnés.

L’opération consiste pour le gouvernement à retirer des rues, des personnes qui souffrent des troubles mentaux, à les convoyer vers les centres de traitement et à suivre rigoureusement leur traitement afin qu’ils retrouvent leur dignité. Elle intervient en prélude à la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre. Le directeur général du FNDS a saisi l’occasion pour lancer un appel aux généreux donateurs et aux partenaires afin de soutenir l’initiative à travers des dons et aides.

