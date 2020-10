AU Bénin, plus précisément dans l’Atacora, les cas de suicides et de meurtres sont légion par les temps qui courent. Depuis le début de l’année à la date du 31 août, les services de la police ont annoncé plus de 50 personnes tuées avec les corps retrouvés dans les différentes localités. Des faits qui interpellent et questionnent sur les mobiles de ces actes.

Le département de l’Atacora a enregistré ces huit derniers mois, plusieurs cas de décès liés aux faits de suicides, de meurtres et d’homicides. En effet rapporte l’Agence Bénin Presse, le corps sans vie d’une petite fille de 09 ans avec des lésions au crâne a été découvert derrière le parking gros porteur de Natitingou, fin septembre. Autant d’actes crapuleux que dénombrent les services de la police dans le département.

De même à Tanguiéta, au cours de la même période, des individus lourdement armés ont pris d’assaut le domicile d’El-Hadj Gbadamassi Akim, richissime homme d’affaires et opérateur économique résidant à son domicile au quartier Goro-Bannile. Il a été froidement abattu et son corps sans vie retrouvé.

Selon les statistiques policières, courant la période de janvier 2020 à fin août 2020, huit meurtres, onze homicides et 20 découvertes macabres non clarifiées ont été enregistrés dans le département de l’Atacora. A noter que dix-huit suicides par pendaison ont été dénombrés au cours de la même période.