Beyoncé, la star de la musique américaine a fait parler son cœur. En effet, elle a fait une surprise à une de ses admiratrices qui souffre d’un cancer. Cette jeune fille malade avait repris quelques temps plus tôt une chanson de l’artiste. La vidéo qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux n’a pas laissé indifférente la star américaine. L’épouse de Jay-Z a ainsi envoyé un bouquet de fleur à la petite du nom de Lyric Chanel.

“Merci infiniment Beyoncé…”

Sur le réseau social Instagram, la jeune fille a publié les images de la réception de son cadeau qu’elle a reçu de la superstar. « Quand Queen Bey t’envoie des fleurs. Merci infiniment Beyoncé, Lyric était tellement abasourdie de recevoir un courrier de ta part », a fait savoir l’entourage de la jeune fille. « Elle dit que tu es la meilleure ! On t’aime tant, et elle espère te rencontrer un jour », poursuit la famille.

Une grande émotion suite à la vidéo publiée par la fille

Sur le bouquet, on pouvait lire en commentaire les paroles de la chanson qu’elle avait chantée quelques jours plus tôt. Il s’agit en réalité de la chanson : « Love on Top ». « J’ai été tellement émue de voir comment ces paroles t’ont inspirée, mais pas autant que toi tu m’as inspirée. J’ai hâte de te rencontrer un jour, et je suis tellement heureuse que tu sois en sécurité chez toi. Tu es une survivante, Dieu te bénisse », avait écrit l’artiste.