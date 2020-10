La pandémie qui frappe le monde n’épargne pas non plus les grandes entreprises. Si la grande majorité reste discrète sur les contaminations de leurs salariés, Amazon a décidé de jouer la transparence en révélant le nombre de contaminations au sein de leur équipe américaine.

Annonces

En tout 19816 personnes ont été testées positives au coronavirus. Une chiffre non négligeable qui montre à quel point les employés du groupe sont exposés à la maladie. Ces données ont été rendues publiques après plusieurs refus des dirigeants du groupe. Selon l’entreprise, ces données proviennent d’une “analyse approfondie des données sur les 1 372 000 employés de première ligne d’Amazon et de Whole Foods Market aux États-Unis employés à tout moment du 1er mars au 19 septembre 2020“.

Les données sur les infections au sein de l’entreprise sont rendues publiques alors qu’Amazon se prépare pour son événement annuel dénommé “Prime Day” les 13 et 14 octobre; période pendant laquelle les travailleurs ont un emploi du temps chargé. La société a annoncé son intention d’embaucher 100 000 employés supplémentaires dans son réseau d’exploitation le mois dernier.