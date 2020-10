L’annonce des nouvelles mesures qui ont été prises par les autorités françaises face à la pandémie du nouveau coronavirus fait déjà couler beaucoup d’encres et de salives. En effet, plusieurs centaines de professionnels de la santé en France ont rendu publique une tribune dans laquelle ils ont dénoncé des mesures qui n’auraient d’autres objectifs que de faire peur aux populations. Parmi ces près de 300 scientifiques, figure Didier Montet, chercheur et expert en sûreté des aliments et en gestion de crise sanitaire.

Des chiffres faibles face à des mesures trop fortes?

Pour lui, les différentes mesures annoncées sont disproportionnées par rapport à la réalité sur le terrain. « Si on prend l’exemple de la Lozère, on a enregistré 6 décès depuis le début de l’épidémie et 10 hospitalisations en cours. C’est un chiffre très faible par rapport aux mesures qui sont prises, tel que le port du masque obligatoire sur les marchés et les foires. », a-t-il essayé d’expliquer.

Le gouvernement accusé de véhiculer la peur

Selon le scientifique, les autorités françaises ont fait l’option d’effrayer les populations afin que ces dernières puissent se protéger du virus. Mais il fait remarquer que la peur peut également être la cause d’un décès. « Le gouvernement effraie la population pour qu’elle se protège contre ce virus, à tel point qu’il y a des informations qui paraissent dramatiques sur une situation qui ne l’est pas. Aujourd’hui, les gens ont peur du Covid-19, et on sait que la peur ça tue », a indiqué le scientifique.