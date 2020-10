Le 23 septembre dernier, le gouvernement ivoirien avait annoncé la libération sous contrôle judiciaire de 15 pro-Soro parmi la trentaine inculpée et placée en détention provisoire dans le cadre d’une enquête sur une tentative de coup d’Etat. Après cette libération, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, avait salué le geste posé par l’Etat ivoirien en espérant « que d’autres mesures d’apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit ».

Près d’une semaine après ce souhait émis par Mohamed Ibn Chambas, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara semble avoir perçu l’appel et vient de poser un autre geste d’apaisement. D’après la presse ivoirienne, la justice vient de procéder à nouveau à la libération de 4 prisonniers proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale. Il s’agit des députés Kando Soumahoro et Tehfour, libérés provisoirement et placés sous contrôle judiciaire et Koné Adama et Sawadogo Hamidou mis eux en liberté provisoire sans contrôle judiciaire.

Il n’y aura pas d’élection

Si ces libérations sont effectuées dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre prochain, l’on est mesure de se demander si elles suffisent pour apaiser l’opposition qui ne croit pas encore en la tenue de cette élection. L’ancien chef rebelle condamné à 20 ans d’emprisonnement à Abidjan a été clair : il n’y aura pas d’élection présidentielle en Côte d’Ivoire tant que le président Ouattara demeura candidat et tant que lui Soro ne sera pas candidat. En clair, il doit compétir et pas avec Ouattara.