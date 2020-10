Les nouvelles mesures misent sur pied face à la dégradation de la situation sanitaire en France continuent de défrayer la chronique. Selon des confidences qui ont été faites par certains syndicats de la police, la mesure relative au couvre-feu aura du mal à se faire respecter dans certains quartiers situés dans les centres villes. Ces localités se caractériseraient par leur prédisposition à violer les règles mises sur pied. Ces lieux seraient également caractérisés par leur hostilité à la présence de la police.

“Ce sera compliqué de faire respecter un couvre-feu

Aussi, Fabien Vanhemelryck, du syndicat Alliance fait-il remarquer que les forces de l’ordre devront redoubler d’ardeur pour faire respecter le couvre-feu. «Dans les quartiers dit sensibles, où la police n’est pas toujours la bienvenue, ce sera très compliqué de faire respecter un couvre-feu. Donc évidemment le fonctionnaire de police sera confronté à la dangerosité du métier. On verra encore des images où certains quartiers seront à feu et à sang tout simplement parce qu’on aura voulu faire respecter le couvre-feu. », a-t-il annoncé.

De 6 heures à 21 heures

L’autre mérite du couvre-feu est qu’il aidera peut-être à faire baisser la criminalité. Rappelons que l’état d’urgence sanitaire est déclaré à compter du 16 octobre 2020 à minuit sur l’ensemble du territoire. La mesure du couvre-feu qui a été annoncée par le président de la république entre en vigueur à 21 heures et prend fin à 6 heures. Pour une durée de quatre semaines, cette mesure sera appliquée dans les communes d’Île-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse.