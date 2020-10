Pour Dr Dre, c’est une première grande victoire qu’il vient de remporter dans sa procédure de divorce qui est en cours depuis le mois juin avec sa future ex-épouse Nicole Young. En effet, le juge présidant le divorce a rejeté la demande de Nicole Yong dans laquelle elle souhaite que Andre Young, lui paie 1,5 million de dollars en diverses dépenses, les frais de sécurité y compris. Egalement, le juge a rejeté la demande des avocats de Mme Young, qui souhaitent une accélération de la procédure.

D’après TMZ, le juge aurait refusé également sa demande d’obtenir 5 millions dollars de dédommagement pour couvrir ses frais d’honoraires d’avocats dans les plus brefs délais. Les avocats des deux parties d’après le média, se seraient rencontrés ce vendredi où ceux de Nicole ont déclaré au juge qu’elle avait reçu des menaces de mort, raison pour laquelle elle a besoin de 1,5 million de dollars surtout pour sa sécurité. Mais le demande a été rejetée par le juge puisque Nicole a renvoyé son ancienne équipe de sécurité mise à sa disposition par son époux, arguant que Dr Dre contrôlait “trop” le personnel et qu’elle préférait choisir ses propres employés.

24 ans de vie commune

Notons par ailleurs, que cette procédure de divorce entre Nicole et Andre Young, âgés respectivement de 50 et 55 ans, intervient après 24 ans de vie commune. Ils partagent en commun deux enfants, un garçon, Truice 23 ans, et une fille Truly 19 ans. Le producteur accuse son ex-épouse de détournement de fonds, alors que Nicole l’accuse elle à son tour, de violence conjugale, aussi bien physique que mentale.