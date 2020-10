Le candidat républicain à la Maison-Blanche compte quitter le sol américain s’il perdait les élections du 3 novembre prochain face à son challenger démocrate qu’il qualifie comme étant le pire candidat des Etats-Unis. Ces propos de Donald Trump ont été rapportés par le média TMZ. L’actuel locataire de la Maison-Blanche les aurait tenus ce vendredi 16 octobre alors qu’il était en compagnie de ses partisans à Macon (Géorgie) lors d’un meeting.

Une victoire de Biden serait une humiliation Trump…

Selon les propos rapportés par le média américain, le candidat républicain aurait fait savoir qu’une victoire de Joe Biden serait une humiliation qu’il ne supporterait pas de vivre sur le sol américain. Le président américain serait resté fidèle à lui-même lors de ce discours. Il a poursuivi ses piques habituelles à l’endroit de Joe Biden au cours de son déplacement à Macon (Géorgie).

Au milieu des partisans hostiles aux mesures barrières

Au milieu de ses partisans républicains qui ne tiennent pas tellement rigueur aux gestes barrières, il s’est également moqué de la manière dont son rival incite les uns et les autres à freiner la propagation du virus par le respect de ces différents gestes. « Je suis heureux d’annoncer que Jill et moi avons été testés négatifs au Covid », avait-il publié Joe Biden, il y a quelques semaines avant d’ajouter : «J’espère que cela servira de rappel : portez un masque, respectez la distanciation sociale et lavez-vous les mains. »