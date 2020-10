A partir de l’année prochaine, SpaceX l’entreprise du richissime homme d’affaires américain fournira gratuitement internet à plusieurs dizaine de familles. Ces 45 ménages vivent en effet dans la région de Pleasant Farms, dans le sud du comté d’Ector. Selon les précisions qui ont été apportées sur ce projet par l’ECISD, 90 autres familles supplémentaires bénéficieront également de cette faveur.

Un accord entre SpaceX et le district scolaire rural du Texas

Les familles concernées seront identifiées et les différents matériels pour l’accès gratuit à une bonne connexion internet leur sera fourni. SpaceX d’Elon Musk a pris cette décision dans un contexte où il a accepté de collaborer avec un district scolaire rural du Texas l’année prochaine toujours dans le cadre de la fourniture d’accès internet par le canal de son réseau de satellites Starlink.

Un coût de 300 000 dollars

Il s’agit de la toute première collaboration que fait SpaceX dans ce domaine et plus précisément dans le sud des États-Unis. Cet accord rapportera chaque année à la structure du richissime homme d’affaires américain un montant évalué à 300 000 dollars. La moitié de cette somme provient d’un organisme à but non lucratif. Selon les responsables en charge de ce projet, la pandémie relative au nouveau coronavirus a fait toucher du doigt la nécessité de disposer d’une bonne qualité d’internet.