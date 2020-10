Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, un homme noir de 46 ans décédé après qu’un policier blanc lui ait épinglé le cou au sol avec son genou, plus rien ne passe désormais inaperçu concernant les violences policières. Ce mercredi 21 octobre également à Waukegan dans l’Illinois, des policiers ont ouvert le feu sur le véhicule d’un jeune couple noir, Marcellis Stinnette, 19 ans et son épouse, Tafarra Willams, qui n’était pas armé. Au final, ils ont tué l’homme et blessé la femme. Une tuerie de plus qui a encore suscité l’indignation et de grandes manifestation ce jeudi dans la commune.

En conférence de presse ce 21 octobre après l’incident, le maire de Waukegan, Sam Cunningham, un noir, a indiqué être également en colère et a invité les populations au calme. Il a indiqué par ailleurs connaître et être proche des familles du couple endeuillé. « C’est dur pour Waukegan. C’est dur pour cette communauté, (…) je connais ces familles personnellement » a déclaré Cunningham lors de la conférence de presse.

Cela déchire les communautés

Devenu en 2017, le premier maire afro-américain de Waukegan, Cunningham a affirmé être dépassé par tout ce qui se passe dans le pays depuis un moment. « Oui, je suis nerveux. Je suis nerveux parce qu’il y a beaucoup d’incertitude là-bas, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Je suis nerveux pour Waukegan. Nous avons vu ce jeu se dérouler dans tout le pays. Cela déchire les communautés et il faut des années pour se reconstruire » a-t-il déploré.