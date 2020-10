Du nouveau dans l’affaire du terroriste qui a tué un enseignant en France. En effet, la représentation diplomatique de la Russie à Paris a fait savoir que l’assaillant était né dans la capitale russe. Cependant, il vivait officiellement sur le territoire français depuis une douzaine d’années. Selon l’ambassade de Russie en France, le fait qu’il bénéficiait d’un statut de réfugié politique, lui avait donc fait perdre sa nationalité russe.

L’assaillant abattu d’une dizaine de balles

Dans un entretien accordé au média français Le Point, le secrétaire de l’ambassade a indiqué qu’« il importe plus de savoir où la personne s’est radicalisée et a emprunté la voie du terrorisme, condamné par la Russie dans toutes ses manifestations, que son lieu de naissance ». Rappelons que le mis en cause a décapité un professeur d’histoire-géographie âgé de 47 ans, le vendredi 16 octobre dernier. Il n’a cependant pas échappé aux forces de l’ordre qui l’ont abattu d’une dizaine de balles, après qu’il ait crié « Allahou Akbar », dans le département du Val-d’Oise.

Après l’attaque terroriste, une dizaine de personnes a été arrêtée, dont un militant islamiste bien connu des services de renseignements français. Aussi, ont-ils trouvé le permis de séjour de l’assaillant âgé de 18 ans, portant le nom de Abdoullakh A. et délivré en mars dernier.