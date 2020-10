Tout le monde s’accordera à citer au moins un nutriment parmi ces 5 végétaux qui sont surexploités pour la bonne cause pour lutter contre les problèmes du système respiratoire et booster par la même occasion le système immunitaires de l’humain. Généralement exploités sous la forme d’épices en poudre ou pestos pour leurs valeurs gastronomiques, ces 5 nutriments possèdent de multiples fonctions. Il s’agit du citron, des bâtons de cannelle, du clou de girofle, du miel, et du gingembre. Plusieurs publications et traditions concèderaient leur efficacité individuellement mais leur mélange se révèle être encore plus puissant. En dehors de leur pouvoir aromatique utile en cuisine et pour l’entretien corporel, ces végétaux ont des vertus digestives, antibactériennes, anti-inflammatoires et digestives.

Il n’est donc pas étonnant de voir les populations africaines intégrer cela à leur alimentation régulière sous forme de boisson et d’en consommer en tout temps. Le miel quant à lui en plus de ses pouvoirs extraordinaires de guérison dont le pouvoir antiseptique comme chez le clou de Girofle, vient adoucir le goût piquant du clou de girofle et du gingembre. C’est ainsi qu’ils sont utiles pour aider au traitement des maux comme le rhume, les maux de gorge, les nausées et même les diarrhées. Nous vous proposons de découvrir quelques-unes de ces épices qui guérissent certains maux. La nouvelle tribune a révélé en détail l’efficacité de certains eux comme le gingembre ou le citron dans des publications précédentes mais voici quelques formules de ce super mélange en jus, tisanes ou sirops qui vous feront du bien.

1- Citronnade au gingembre et clous de girofle

Le citron a de nombreux bienfaits pour la santé. Comme son huile essentielle, le jus de citron et même de son écorce ont une forte concentration en vitamine C un oligoélément essentiel pour prévenir et soigner le rhume, la toux mais également l’asthénie et le mal de gorge.

2- Tisane par voie orale avec le citron, miel et gingembre

Ces végétaux sont trois puissants anti-inflammatoires et antibiotiques naturels. Ils permettent de soulager les maladies de saison telles que la grippe, la fièvre, l’angine virale, les diarrhées, les nausées, les vomissements, etc. Le gingembre frais avec son effet expectorant sous forme de tisane associée au citron et miel aide à réduire les maux de gorge et la toux.

3- Citronnade à la poudre de cannelle et clou de Girofle

Cette tisane se compose d’une demi-cuillère à café de cannelle certes en poudre mais avec 3 clous de girofle légèrement écrasés dans un jus de citron que vous sucrez au miel. Il faut distiller ce mélange à de l’eau (moins d’un litre). Il faut en prendre dès les premiers signes de rhume et bien chaud. Certains y ajoutent une cuillère à soupe de rhum mais cela reste facultatif et à éviter si on doit conduire. N’oublions pas que la cannelle est un bon réducteur de taux de sucre !

4- Note sur le clou de Girofle et contre-indications

Encore appelé bouton du giroflier ou petit bout de bois, il vient d’un arbre tropical et ses petits bouts sont cueillis avant leur éclosion. C’est un très bon antiseptique, antifongique, antiparasitaire, antidouleurs dentaires, et digestif. Par contre, le clou de girofle étant un tonique utérin, il faut éviter d’en consommer durant la grossesse sauf quelques jours avant le jour prévu d’accouchement et sous la forme d’infusion.