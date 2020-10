En France, un imam est dans le viseur de la police judiciaire. L’information a été relayée par Europe 1. L’imam en question a été placé en garde à vue dans une grosse affaire d’escroquerie aux allocations sociales. Il aurait perçu pas moins de 40000 euros d’allocations sociales entre 2015 et 2018, pendant qu’il recevait, dans le même temps, un montant de 3000 euros mensuel, payés par l’Arabie Saoudite.

D’après les autorités, le guide religieux n’avait pas déclaré ces montants versés par l’Arabie Saoudite via son ambassade en France. L’homme qui possède la nationalité française et dont l’identité n’a pas été révélée est sous le coup d’une enquête pour établir si oui ou non il s’agit d’un travail dissimulé.

Il était l’imam de la mosquée d’Allonnes dans la Sarthe. Mais l’associatopn qui gère désormais la mosquée ne veut pas qu’il y ait un amalgame : “Cette affaire de fraude ne concerne pas la mosquée, elle concerne une personne qui n’exerce plus ici” a affirmé un responsable. La justice a refusé de commenter cette affaire.