« Ils font de la protection des autres le choix d’une vie, jamais nous n’accepterons la violence et l’irrespect envers nos policiers. Je l’ai dit ce matin à leurs représentants : nous allons amplifier les moyens, mieux les protéger. Comme tous les Français, nous comptons sur eux », avait tweeté le président Emmanuel Macron, à l’issue d’une rencontre avec les syndicats de police ce jeudi 15 octobre dans le cadre des violences contre les policiers.

Deux jours après cette rencontre où le président avait pris des engagements fermes pour protéger les policiers, des manifestations ont encore malheureusement eu lieu ce samedi entre les policiers et une centaine de manifestants à Lyon. Ils sont des mouvements, Gilets Jaunes, les Antifas, Black Lives Matter, etc…, qui s’étaient retrouvés sur la place Bellecour. Ils avaient pris rendez-vous pour 13h12, horaire dont les chiffres correspondent au placement des lettres de l’alphabet traduisant un slogan anti-policier « All cops are bastards » (tous les flics sont des bâtards).

10 interpellations

Puisqu’il s’agit d’une manifestation non autorisée, les forces de l’ordre s’étaient également invités à la partie. Ils ont dispersé les manifestants qu’ils ont repoussés vers le quai Gailleton. Dix personnes au total ont été interpellées a indiqué la préfecture qui précise que 8 d’entre elles ont été interpellés pour port d’armes par substitution.