Un affrontement entre migrants et policiers a récemment blessé huit policiers en France. L’altercation a eu lieu dans le quartier de Beau-Marais, à Calais, une commune du nord de la France, tard dans la nuit du vendredi 02 octobre dernier. En effet, les migrants essayaient de construire un camp sur un complexe sportif, quand les forces de l’ordre, des membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), sont intervenus. Selon les informations du quotidien régional français, la Voix du Nord, l’affrontement a éclaté entre d’une part au moins cent migrants, et d’autre part les forces de l’ordre.

Un policier grièvement blessé

Les migrants se sont par la suite, mis à lancer des projectiles sur les policiers, blessant huit d’entre eux. Sept ont eu de légères blessures, et un dernier a été gravement blessé, atteint au genou. Cependant, on ne sait pas si les jours de ce dernier sont en danger ou non, puisque le média n’a pas donné d’information sur son hospitalisation.

Notons que cette altercation entre migrants et forces de l’ordre intervient après le démantèlement d’un camp de migrants, qui abritait entre sept cent et huit cent personnes.