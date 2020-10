Des partisans antifascistes ont dénoncé une dentiste qui a des tatouages nazis. Les faits se sont déroulés dans la commune de Sathonay-Camp, située dans la métropole de Lyon en France. Après avoir découvert que la dentiste portait fièrement ses tatouages, ils ont décidé de la dénoncer publiquement, dans le voisinage ainsi que sur Facebook. Dans la soirée du lundi 12 octobre dernier, ils ont fustigé sur le réseau social, le fait qu’une « dentiste de la région lyonnaise assume en toute décontraction ses tatouages nazis sur les réseaux sociaux ».

Ils ont divulgué son nom

« Elle ne se cache pas de ses idées nauséabondes et revendique fièrement toute une esthétique nazie notamment par ses tenues suprémacistes blanches » ont-ils ajouté, évoquant une marque de vêtement, manifestement nationaliste, portée par la dentiste. Par ailleurs, la dénonciation faite par les antifas est allée plus loin, puisqu’ils ont affiché les photos des tatouages, l’adresse du lieu de travail et le nom de cette dernière dans des boîtes aux lettres des voisins ainsi que sur la vitrine de la principale intéressée. En réalité, les tatouages de la dentiste sont problématiques, puisque parmi ceux-ci figure une « Totenkopf » (Tête de mort). Ce signe est celui de la 3e division SS, qui s’est illustrée de par ses atrocités dans les camps de concentration.

Un poison utilisé dans les chambres à gaz

La femme aurait également comme tatouage sur son bras, le Zyklon B, une bouteille de poison mortel qui était utilisée par les nazis dans les chambres à gaz. A ce tatouage s’ajoute le chiffre « 88 », signifiant le salut « Heil Hitler ». Suite à cette dénonciation, le propriétaire du cabinet de la dentiste, le groupe Labelia, a contacté cette dernière pour avoir plus d’explications sur ses tatouages. Cependant, elle a été licenciée « avec effet immédiat », suite à ces dernières. Le groupe Labelia a par ailleurs porté plainte contre les antifas, auteurs de la dénonciation, pour cette « campagne de dénigrement ».