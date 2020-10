Les Gardiens de la révolution iranienne ont défié les Etats-Unis concernant l’activité de leurs bâtiments de guerre. Dans une annonce relayée par le média Fars Arabic, l’amiral Alireza Tangsiri, commandant de la marine des Gardiens de la révolution, a indiqué que les soldats iraniens peuvent maintenant se défendre contre toute attaque extérieure, menaçant la vie du pays. Selon lui, l’époque où les bateaux américains faisaient la pluie et le beau temps dans les eaux du golfe persique, était désormais conjuguée au passé.

Il a qualifié l’Amérique de « criminelle »

Dans son annonce, le commandant de la marine des Gardiens de la révolution iranienne a fait savoir que ses troupes sont non seulement au sommet de leur capacité, mais aussi à même de faire face aux ennemis de l’Iran. Par ailleurs, il a évoqué l’harmonie dans laquelle travaillent les éléments de la marine à leurs diverses positions, face au « ‘’Grand Satan’’, l’Amérique criminelle, et à tous les ennemis de la révolution islamique». L’amiral Alireza Tangsiri a également souligné que « la fin a sonnée pour les activités des bâtiments de guerre américains qui escortaient les navires marchands des pays de la région, tout en frappant la flotte commerciale et pétrolière iranienne dans les eaux du golfe Persique ».

Rappelons qu’en juillet 2019, la République Islamique d’Iran avait brièvement confisqué un navire britannique. Cela avait eu lieu après que le Royaume-Uni eut saisi un bateau de l’Iran, évoquant une violation des sanctions contre la Syrie.

