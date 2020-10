Le Yémen est en proie à une guerre civile depuis 2014. Le conflit armé oppose les rebelles chiites houthis au gouvernement en place soutenu par l’Arabie Saoudite. L’Iran a de son côté pris fait et cause pour les rebelles. Ce qui ne plait pas au Royaume du Golfe. Début septembre, le ministre saoudien des affaires étrangères a dénoncé au cours d’un sommet de Ligue Arabe, « le soutien du régime iranien aux milices armées » du Yémen. C’était selon Fayçal ben Farhane ben Abdallah al-Saoud, la « plus grave menace qui pesait sur la région arabe ».

La principale menace est l’entité sioniste

L’Iran avait répondu quelques jours plus tard, en invitant « certains pays » du Moyen Orient a plus se concentrer sur la principale menace qui est « l’entité sioniste au lieu de faire des déclarations vides de sens et de servir les intérêts des États-Unis et de cette entité ». Hier dimanche 11 octobre, la République islamique a ouvertement défié l’Arabie Saoudite au Yémen en indiquant qu’elle soutiendra les Yéménites contre l’agression étrangère .

« L’Iran mobilise toutes ses forces et capacités pour défendre le peuple Yéménite opprimé » a fait savoir l’assistant principal du chef de la diplomatie iranienne chargé des affaires politiques selon l’Agence de presse d’Etat Irna. Ali Asghar Khaji a ajouté que la République islamique « menait également une bataille sur le plan international en lançant de nombreuses consultations régionales et internationales ».

